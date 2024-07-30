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Токаев назначил Куантырова на новую должность

Бывший министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров получил новую должность — заместителя министра иностранных дел РК. На этом посту он сменил Назиру Нурбаеву, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие распоряжения 30 июля 2024 года подписал президент Касым-Жомарт Токаев:

  • распоряжением главы государства Куантыров Алибек Сакенович назначен заместителем министра иностранных дел РК;
  • распоряжением главы государства Нурбаева Назира Нуртулеуовна освобождена от должности заместителя министра иностранных дел РК.

Напомним, Назира Нурбаева этот пост занимала с августа 2023 года.

Алибек Куантыров родился 14 ноября 1983 года в Атырау. Окончил Томский государственный университет, Мичиганский университет.

Трудовую деятельность начал в 2005 году и. о. ведущего специалиста в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК. В 2005—2010 годы работал на различных должностях в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК. В 2010—2013 годы занимал должность замдиректора Департамента бюджетного планирования и прогнозирования Министерства финансов РК, в 2013 году — зампредседателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК. А в 2013—2019 годы трудился на различных должностях в Администрации президента РК. С апреля 2019 года и по февраль 2021 года был заместителем заведующего Отделом информационно-аналитического обеспечения канцелярии первого президента — Елбасы РК.

В феврале 2021 года стал вице-министром национальной экономики РК. А с января 2022 года по февраль 2024-го занимал должность министра национальной экономики РК. После работал гендиректором Ассоциации KAZENERGY.