Бывший пермский министр трудоустроился в «Т Плюс»

Алексей Храпков долгое время проработал в компании «Пермрегионгаз», был депутатом гордумы Перми, возглавлял службу по тарифам края, работал замглавы администрации Перми, а также министром градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края. В 2012 году, после смены краевой власти, переехал в Москву, где занял пост заместителя директора департамента развития электроэнергетики, курируя вопросы теплоснабжения в Минэнерго РФ. В 2021 году перешел из Минэнерго в Минэкономразвития, которое возглавляет бывший пермский губернатор Максим Решетников.