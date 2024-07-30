Бывший пермский министр трудоустроился в «Т Плюс»

По данным «Т Плюс», новый директор займется повышением эффективности и устойчивости теплового бизнеса, развитием нормативной и законодательной базы в области теплоснабжения, реализацией совместных с регионами инициатив по развитию государственно-частного партнерства в части теплового бизнеса.
Стоит отметить, что в топ-менеджменте «Т Плюс» работает еще один выходец из Перми — бывший депутат гордумы Александр Колбин. Он занимает позицию замгендиректора по капстроительству.
Саму генкомпанию «Т Плюс» возглавляет Александр Вилесов, который ранее работал в Перми на позиции замруководителя дивизиона КЭС Холдинга «Генерация Урала» по экономике и финансам. В то же время Алексей Храпков работал в структурах краевого правительства.
Напомним, господин Храпков в начале июля уволился с поста директора департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ в Минэкономразвития РФ. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Алексей Храпков долгое время проработал в компании «Пермрегионгаз», был депутатом гордумы Перми, возглавлял службу по тарифам края, работал замглавы администрации Перми, а также министром градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края. В 2012 году, после смены краевой власти, переехал в Москву, где занял пост заместителя директора департамента развития электроэнергетики, курируя вопросы теплоснабжения в Минэнерго РФ. В 2021 году перешел из Минэнерго в Минэкономразвития, которое возглавляет бывший пермский губернатор Максим Решетников.