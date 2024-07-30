Ледовый дворец в Шымкенте вернули государству

«Установлено, что в 2017 году была проведена приватизация 67,09% доли ТОО “Дворец спорта” в Шымкенте. При стоимости в 1 млрд тенге он был продан в 8 раз меньше рыночной стоимости. Кроме того, организация, выкупившая Дворец спорта, была незаконно допущена к процедуре приватизации и не подлежала регистрации в качестве участника торгов, поскольку согласно уставным документам не вправе заниматься услугами в сфере спорта», — рассказали в прокуратуре Шымкента.