Ледовый дворец в Шымкенте вернули государству

«Установлено, что в 2017 году была проведена приватизация 67,09% доли ТОО “Дворец спорта” в Шымкенте. При стоимости в 1 млрд тенге он был продан в 8 раз меньше рыночной стоимости. Кроме того, организация, выкупившая Дворец спорта, была незаконно допущена к процедуре приватизации и не подлежала регистрации в качестве участника торгов, поскольку согласно уставным документам не вправе заниматься услугами в сфере спорта», — рассказали в прокуратуре Шымкента.
В ведомстве отметили, что Дворец спорта являлся единственным местом в южных регионах для проведения тренировок по зимним видам спорта. По данным надзорного органа, при приватизации объекта были нарушены нормы Закона РК «О государственном имуществе», обязывающие управлять государственным имуществом в соответствии с принципом эффективного использования объекта на благо общества. При этом за 5 лет на аренду помещений Дворца спорта государством потрачено более 1 млрд тенге.
Решением Специализированного межрайонного экономического суда Шымкента от 27 мая 2024 года итоги приватизации отменены. В настоящее время решение вступило в законную силу.