Сакраменто
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минтранса Казахстана потребовал навести порядок в аэропортах после жалоб жителей

Жители сразу нескольких регионов Казахстана пожаловались Марату Карабаеву на состояние аэропортов и вокзалов страны.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 30 июл — Sputnik. Глава Минтранса Казахстана получил много жалоб от казахстанцев на работу перевозчиков.

На личном приеме у главы ведомства Марата Карабаева побывали жители городов Атырау, Алматы, Астана и Туркестанской области.

Вопросы прежде всего касались обслуживания лиц с ограниченными возможностями в железнодорожных вокзалах и аэропортах.

В Казахстане всего 300 железнодорожных вокзалов и не везде есть отдельные кассы для лиц с инвалидностью.

Получив от жительницы Атырауской области замечание, глава Минтранспорта поручил проинспектировать все вокзалы и проработать вопрос установки дополнительных отдельно стоящих специальных касс для маломобильных групп населения.

На первом этапе специалисты охватят крупные железнодорожные вокзалы, а после малые станции. Инспекция вокзалов уже началась, заверили в ведомстве.

Также Марат Карабаев поручил привести в порядок аэропорты городов Актау, Астана и Актобе, после жалоб пассажиров.

«В первую очередь необходимо навести чистоту и порядок в данных аэропортах. Руководству аэропортов делаю замечание», — отметил Марат Карабаев.

Модернизация аэропортов ведется. завершается строительство пассажирских терминалов в аэропортах городов Кызылорда и Шымкент за счет частных средств. Также в мае текущего года начата реконструкция перрона и рулежной дорожки аэропорта города Балхаш.

Поступили обращения от жителей регионов и по ремонту автомобильных дорог. На эти и другие жалобы в ведомстве пообещали своевременно реагировать.