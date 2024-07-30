Глава Минтранса Казахстана потребовал навести порядок в аэропортах после жалоб жителей

АСТАНА, 30 июл — Sputnik. Глава Минтранса Казахстана получил много жалоб от казахстанцев на работу перевозчиков.
На личном приеме у главы ведомства Марата Карабаева побывали жители городов Атырау, Алматы, Астана и Туркестанской области.
Вопросы прежде всего касались обслуживания лиц с ограниченными возможностями в железнодорожных вокзалах и аэропортах.
В Казахстане всего 300 железнодорожных вокзалов и не везде есть отдельные кассы для лиц с инвалидностью.
Получив от жительницы Атырауской области замечание, глава Минтранспорта поручил проинспектировать все вокзалы и проработать вопрос установки дополнительных отдельно стоящих специальных касс для маломобильных групп населения.
На первом этапе специалисты охватят крупные железнодорожные вокзалы, а после малые станции. Инспекция вокзалов уже началась, заверили в ведомстве.
Также Марат Карабаев поручил привести в порядок аэропорты городов Актау, Астана и Актобе, после жалоб пассажиров.
«В первую очередь необходимо навести чистоту и порядок в данных аэропортах. Руководству аэропортов делаю замечание», — отметил Марат Карабаев.
Модернизация аэропортов ведется. завершается строительство пассажирских терминалов в аэропортах городов Кызылорда и Шымкент за счет частных средств. Также в мае текущего года начата реконструкция перрона и рулежной дорожки аэропорта города Балхаш.
Поступили обращения от жителей регионов и по ремонту автомобильных дорог. На эти и другие жалобы в ведомстве пообещали своевременно реагировать.