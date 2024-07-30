Константинов рассказал, какие депутаты не нужны Крыму

«Нужно убрать из парламента депутатов, которые стремятся работать в кабинетах. Для депутата это смерти подобно. Возможно, для чиновника исполнительной власти это еще как-то приемлемо, но вот для депутата хорошая обувь, ноги и лазить по крышам и подвалам — самое то. От этого увлечения заседаниями и всякими формальными, ни к чему не ведущими мероприятиями надо избавиться», — сказал политик на встрече с журналистами в Симферополе.