Константинов рассказал, какие депутаты не нужны Крыму

«Нужно убрать из парламента депутатов, которые стремятся работать в кабинетах. Для депутата это смерти подобно. Возможно, для чиновника исполнительной власти это еще как-то приемлемо, но вот для депутата хорошая обувь, ноги и лазить по крышам и подвалам — самое то. От этого увлечения заседаниями и всякими формальными, ни к чему не ведущими мероприятиями надо избавиться», — сказал политик на встрече с журналистами в Симферополе.
Константинов отметил, что по результатам предстоящих в сентябре выборов депутатский корпус и президиум крымского парламента ждет серьезное обновление.
«Некоторые выводы мы уже сделали. Из той практики (нынешней каденции Госсовета Крыма — ред.) многое не сработало, не состоялось, ушло в другу сторону… Поэтому будем обновлять комитеты», — добавил председатель парламента республики.
С 6 по 8 сентября этого года в России пройдут очередные региональные и муниципальные выборы, а также другие выборные кампании, включая выборы депутатов законодательных органов и довыборы в Государственную думу. Всего в стране пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний.
В Крыму состоятся выборы депутатов третьего созыва парламента республики и муниципальных советов, а также непрямые выборы главы РК. Для их проведения сформированы 1129 участковых избирательных комиссий. По состоянию на 1 января этого года в Крыму зарегистрированы 1 миллион 481 тысяч 251 избиратель. Следить за процессом голосования будут тысячи наблюдателей — как от политических партий и кандидатов, так и от Общественной палаты республики.
Парламент республики, состоящий из 75 депутатов, будут избирать по смешанной системе: 50 парламентариев изберут по партийным спискам, 25 — на мажоритарных одномандатных округах.