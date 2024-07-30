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Военная операция на Украине, день 888-й

Средства ПВО за ночь сбили четыре ракеты над Курской областью. В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждения получила критическая и припортовая инфраструктура. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выразил надежду, что на Украине снова пройдут выборы. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что военный конфликт завершится в следующем году. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

8:38 Командир противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Олег Романов заявил, что разрешил расстреливать без суда и следствия тех, кто поджигает в тылу автомобили военнослужащих.

8:32 Представители Венгрии, России и Словакии провели телефонные переговоры по поводу приостановки Украиной транзита нефти из РФ, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

8:29 Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF выразил надежду, что на Украине снова пройдут выборы.

8:24 Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что военный конфликт на Украине завершится в следующем году.

8:21 Более 30 тысяч домов и квартир в Белгородской области были разрушены или повреждены с февраля 2022 года по вине украинской армии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

8:17 Критическая и припортовая инфраструктура повреждены в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин.

8:15.

8:09 Киев может пойти на новые провокации с «вторжениями» на территорию России, чтобы попытаться набрать «хорошие карты» перед мирными переговорами и для отчета перед Западом, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

8:04 Четыре ракеты ВСУ уничтожены ночью в небе над Октябрьским и Курчатовским районами Курской области, сообщил врио губернатора Смирнов.

8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 888-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.