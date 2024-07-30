Военная операция на Украине, день 888-й

Средства ПВО за ночь сбили четыре ракеты над Курской областью. В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждения получила критическая и припортовая инфраструктура. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выразил надежду, что на Украине снова пройдут выборы. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что военный конфликт завершится в следующем году. «Газета.Ru» ведет хронику событий.