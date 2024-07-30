Военная операция на Украине, день 888-й

8:38 Командир противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Олег Романов заявил, что разрешил расстреливать без суда и следствия тех, кто поджигает в тылу автомобили военнослужащих.
8:32 Представители Венгрии, России и Словакии провели телефонные переговоры по поводу приостановки Украиной транзита нефти из РФ, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
8:29 Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF выразил надежду, что на Украине снова пройдут выборы.
8:24 Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что военный конфликт на Украине завершится в следующем году.
8:21 Более 30 тысяч домов и квартир в Белгородской области были разрушены или повреждены с февраля 2022 года по вине украинской армии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
8:17 Критическая и припортовая инфраструктура повреждены в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин.
8:15.
8:09 Киев может пойти на новые провокации с «вторжениями» на территорию России, чтобы попытаться набрать «хорошие карты» перед мирными переговорами и для отчета перед Западом, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
8:04 Четыре ракеты ВСУ уничтожены ночью в небе над Октябрьским и Курчатовским районами Курской области, сообщил врио губернатора Смирнов.
8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 888-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.