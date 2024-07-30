Бектенов поручил принять меры в отношении таксистов

«Министерству внутренних дел совместно с заинтересованными госорганами и акиматами поручаю провести детальный анализ аварийности в разрезе каждого региона. На этой основе и с учетом местных условий следует усилить надзор за дорожным движением на наиболее аварийных участках, принять необходимые меры. Министерствам просвещения, туризма и спорта, акиматам при направлении учащихся на различные образовательные и спортивные мероприятия необходимо обеспечить обязательное сопровождение сотрудниками полиции», — поручил премьер-министр.