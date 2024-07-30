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Бектенов поручил принять меры в отношении таксистов

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 30 июля на заседании правительства озвучил, что в Казахстане водители такси часто пренебрегают правилами дорожного движения (ПДД) и создают аварийные ситуации, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава кабмина поручил Министерству транспорта совместно с НПП «Атамекен» принять дополнительные меры по упорядочению деятельности частных такси, особенно на междугородних маршрутах.

«Эти перевозчики часто пренебрегают правилами дорожного движения и создают аварийные ситуации. Акиматам регионов принять дополнительные меры по созданию безопасной дорожной инфраструктуры. Также следует усилить работу с собственниками домашних животных касательно выпаса скота вблизи автодорог», — заявил Бектенов.

Также он поручил министерствам внутренних дел, просвещения, культуры и информации, акиматам активизировать информационно-разъяснительную работу по соблюдению правил дорожного движения и безопасности.

«Министерству внутренних дел совместно с заинтересованными госорганами и акиматами поручаю провести детальный анализ аварийности в разрезе каждого региона. На этой основе и с учетом местных условий следует усилить надзор за дорожным движением на наиболее аварийных участках, принять необходимые меры. Министерствам просвещения, туризма и спорта, акиматам при направлении учащихся на различные образовательные и спортивные мероприятия необходимо обеспечить обязательное сопровождение сотрудниками полиции», — поручил премьер-министр.

Ранее в МВД назвали основную причину нарушений ПДД в Казахстане.