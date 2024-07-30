Глава Минэкологии раскритиковал акиматы за низкую защиту лесов от пожаров

Глава Минэкологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев раскритиковал акиматы за низкую защиту лесов от пожаров в ходе заседания правительства, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«В текущем году министерством был усилен контроль за подготовкой лесовладельцев к пожароопасному сезону. Весной дважды проведены проверки, по итогам которых внесены представления акиматам, выписано 124 предписания, составлено 26 административных протоколов. В июне проведены контрольные проверки, которые показали готовность лесовладельцев оперативно реагировать на возникающие лесные пожары. Основные нарекания: устаревшая пожарная техника, недостаточное количество лесных пожарных станций и вышек, а также систем раннего обнаружения. К сожалению, до настоящего времени акиматами областей никаких мер по строительству лесных пожарных станций и пожарно-наблюдательных вышек не принято», — отметил он.
К началу пожароопасного сезона приведены в готовность 12 900 человек государственной лесной охраны и 3 300 человек работников лесных пожарных станций, из которых сформировано 710 боевых расчетов. На постоянное дежурство выставлено 482 пожарные машины, 228 малых лесных пожарных комплексов, 1518 тракторов, 1307 патрульных машин и 129 беспилотных летательных аппаратов.
«Лесовладельцами проведены работы по уходу за существующими минполосами — 141 тыс. км и созданию новых — 5 400 км, что составляет 97,5% от плана на первое полугодие. Вместе с тем, АО “Казавтожол” работы по уходу за минполосами проведены только на 60%. В весенний период осуществлены управляемые отжиги и скашивание травянистой растительности на 16 700 км, прилегающей к территории государственного лесного фонда. На противопожарную тематику установлено и обновлено 6150 аншлагов и панно», — добавил министр экологии.
Сельхозформированиям выдано 13 000 предписаний и уведомлений. Распространено 49 800 листовок. В СМИ опубликовано более 1 тыс. статей и выпущено 135 выступлений на телевидении и радио.
«Государственной лесной охраной выявлено 13 лиц виновных в возникновении пожара, с которых взыскано 7 млн 500 тыс. тенге административных штрафов и более 700 тыс. тенге ущерба. На сегодняшний день имеются резервы ГСМ: 666 тонн дизеля и 620 тонн бензина, что соответствует нормативам», — пояснил он.
По его словам, принятые меры позволили сократить по сравнению с аналогичным периодом 2023 года площадь лесных пожаров в три раза (со 110,6 тыс. га до 36,2 тыс. га), в том числе на лесопокрытой — в пять раз.
«В лесах республики в целом зарегистрировано 161 (597) пожаров на общей площади 36,2 тыс. га (110,6 тыс. га), в том числе лесопокрытой — 12,4 тыс. га. При этом, в текущем году не было отмечено переходов в верховой пожар. В лесах, находящихся в ведении акиматов, зарегистрировано 71 (269) пожаров на общей площади 30,5 тыс. га (5,8 тыс. га). Лесные пожары на больших площадях допущены на территории лесных учреждений областей: Жамбылской — 19,1 тыс. га, в том числе лесопокрытая — 11,2 тыс. га; Атырауской — 10,4 тыс. га,
По его словам, основная причина этих пожаров — переход степных пожаров на территорию гослесфонда.
«В лесах, находящихся в ведении Министерства, произошло 90 (328) пожаров на площади 5,7 тыс. га (104,8 тыс. га), в том числе на территории резервата Иле-Балхаш 5,6 тыс. га (камыш). При этом, наибольшее количество пожаров — 66 случаев, произошли в ленточных борах Прииртышья: в Семей орманы — 43, в Ертіс орманы — 23 случаев. В основном из-за грозовых разрядов. Общая площадь составила всего 12 га. Площадь одного пожара — не более 0,2 га», — добавил министр.
На авиационную охрану лесов текущего года впервые выделены бюджетные средства согласно норме, что позволило обеспечить имеющиеся 15 авиаточек воздушными судами в количестве 19 ед. (16 вертолетов и 3 самолета).
«Для оперативного реагирования, впервые за годы независимости в шести регионах страны: в Усть-Каменогорске, Алматы, Семее, Павлодаре, Кокшетау и Костанае дополнительно выставлены в режиме дежурства вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами. В прошлые годы борта выставлялись только в Алматы и Усть-Каменогорске. Следует отметить, что в текущем году в городе Семей также размещены 3 вертолета с водосливными устройствами: 2 от Минобороны и 1 от Погранслужбы, которые могут привлекаться при угрозе распространения крупных пожаров», — уточнил он.