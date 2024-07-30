Глава Минэкологии раскритиковал акиматы за низкую защиту лесов от пожаров

«Для оперативного реагирования, впервые за годы независимости в шести регионах страны: в Усть-Каменогорске, Алматы, Семее, Павлодаре, Кокшетау и Костанае дополнительно выставлены в режиме дежурства вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами. В прошлые годы борта выставлялись только в Алматы и Усть-Каменогорске. Следует отметить, что в текущем году в городе Семей также размещены 3 вертолета с водосливными устройствами: 2 от Минобороны и 1 от Погранслужбы, которые могут привлекаться при угрозе распространения крупных пожаров», — уточнил он.