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«Уничтожим»: во Франции призвали к радикальным мерам из-за России

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Европейским странам следует избавиться от ЕС из-за его агрессивной политики в отношении России и тех, кто говорит о мире с ней, заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

Источник: © РИА Новости

«ЕС сошел с ума, ЕС хочет войны, давайте уничтожим Евросоюз!» — призвал он.

По мнению Филиппо, о воинственных настроениях в Евросоюзе свидетельствует то, что там осудили инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, направленные на мирное урегулирование конфликта на Украине.

Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Затем Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина Орбан отправился в Вашингтон на саммит НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.