В Хабаровске задержали зампреда регионального правительства Евгения Никонова

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержание связано с предполагаемыми нарушениями антикоррупционного законодательства.
В настоящее время с Евгением Никоновым проводятся следственные действия.
В Хабаровске задержан заместитель председателя правительства края Евгений Никонов, курирующий социальный блок.
Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержание связано с предполагаемыми нарушениями антикоррупционного законодательства.
В настоящее время с Евгением Никоновым проводятся следственные действия.