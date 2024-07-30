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В Хабаровске задержали зампреда регионального правительства Евгения Никонова

В Хабаровске задержан заместитель председателя правительства края Евгений Никонов, курирующий социальный блок.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержание связано с предполагаемыми нарушениями антикоррупционного законодательства.

В настоящее время с Евгением Никоновым проводятся следственные действия.