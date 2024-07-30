Назначен новый и. о. руководителя регионального управления Ростехнадзора

Екатерина Листратова родилась в 1980 году в Губахе Пермской области. В 2002 году окончила Пермский государственный технический университет с присвоением квалификации «инженер-эколог». С 2019 года занимала должность начальника межрегионального отдела планирования Западно-Уральского управления Ростехнадзора. В 2021 году была назначена замруководителя ведомства.