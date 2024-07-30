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Назначен новый и. о. руководителя регионального управления Ростехнадзора

В Западно-Уральском управлении Ростехнадзора после смерти предыдущего руководителя назначен новый глава. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе ведомства, исполняющим обязанности начальника управления стала Екатерина Листратова.

Ранее сообщалось, что руководитель Западно-Уральского управления Ростехнадзора, экс-министр природных ресурсов Пермского края Константин Черемушкин скончался в Екатеринбурге во время отдыха с семьей. На посту руководителя регионального управления Ростехнадзора господин Черемушкин находился с 2017 года.

Екатерина Листратова родилась в 1980 году в Губахе Пермской области. В 2002 году окончила Пермский государственный технический университет с присвоением квалификации «инженер-эколог». С 2019 года занимала должность начальника межрегионального отдела планирования Западно-Уральского управления Ростехнадзора. В 2021 году была назначена замруководителя ведомства.