«Доделываем и днем и ночью»: мэр Красноярска прокомментировал строительство развязки на Пашенном

«Согласование по железной дороге шло очень долго. Переезд является основным сложным участком этой дороги. Ситуация заставила выполнять эту работу на последних часах. Будем доделывать и днем и ночью для того, чтобы максимально подойти к установленным срокам», — прокомментировал мэр.