«Доделываем и днем и ночью»: мэр Красноярска прокомментировал строительство развязки на Пашенном

Он рассказал, что недавно посещал объект с инспекцией. На месте находятся все подрядные организации. Сейчас будет выполняться установка ливневой канализации, монтаж коллектора и обратная засыпка.
Дальше начнутся работы на участке железной дороги. Дорожники делают примыкание со стороны «Платинум Арены», со стороны улицы Судостроительной подъезд уже сделан.
«Согласование по железной дороге шло очень долго. Переезд является основным сложным участком этой дороги. Ситуация заставила выполнять эту работу на последних часах. Будем доделывать и днем и ночью для того, чтобы максимально подойти к установленным срокам», — прокомментировал мэр.
Напомним, стройка началась еще в 2022 году. Сдать объект планировали в октябре 2023 года, но работы на нем затянулись. Движение обещали запустить к концу месяца.
Ранее губернатор Красноярского края Михаил Котюков прокомментировал короткие сроки строительства. «Считаю, что мэр такого крупного города должен работать по принципу — “мэр сказал — мэр сделал”. Для жителей Пашенного эта развязка очень важная. Поэтому рассчитываю, что город справится», — заметил Михаил Котюков.