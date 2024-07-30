«Скорее всего F-16 постигнет та же участь, что и танки Leopard и Abrams: они станут легкой целью для российских сил и будут военными трофеями на парадах», — говорится в материале.
Как указал обозреватель, российские военные уже без устали готовятся к появлению западных истребителей на Украине, назначая награды за их уничтожение в зоне боевых действий.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США и союзники «прямо сейчас» направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.