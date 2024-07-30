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Названа причина отставки ответственного за подготовку Омской области к зиме

Во вторник, 30 июля 2024 года, обнародовано распоряжение главы региона об освобождении от должности заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Егора Гришаева.

«Освободить заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Гришаева Егора Александровича от замещаемой должности по инициативе указанного государственного гражданского служащего Омской области 31 июля 2024 года», — приведена в документе причина такого решения.

Отметим, один из финалистов областного кадрового конкурса провел на посту менее полугода, будучи назначен во второй половине февраля 2024 года. В тот период уточнялось, что именно он, специалист с 15-летним стажем государственной службы, будет ответственным за подготовку региона к отопительному периоду.