Названа причина отставки ответственного за подготовку Омской области к зиме

«Освободить заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Гришаева Егора Александровича от замещаемой должности по инициативе указанного государственного гражданского служащего Омской области 31 июля 2024 года», — приведена в документе причина такого решения.
Отметим, один из финалистов областного кадрового конкурса провел на посту менее полугода, будучи назначен во второй половине февраля 2024 года. В тот период уточнялось, что именно он, специалист с 15-летним стажем государственной службы, будет ответственным за подготовку региона к отопительному периоду.