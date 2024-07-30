Названа причина отставки ответственного за подготовку Омской области к зиме

Отметим, один из финалистов областного кадрового конкурса провел на посту менее полугода, будучи назначен во второй половине февраля 2024 года. В тот период уточнялось, что именно он, специалист с 15-летним стажем государственной службы, будет ответственным за подготовку региона к отопительному периоду.