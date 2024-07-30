Сакраменто
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минниханов проверил условия организации отдыха детей в лагере «Сэлэт — Ак Барс»

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил лагерь «Сэлэт — Ак Барс» в крымском Форосе и проверил условия организации отдыха детей.

Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Сейчас в лагере на профильных сменах отдыхают 237 детей из Татарстана и 60 — из Республики Крым. Рустам Минниханов осмотрел жилой корпус, проверил, в каких условиях проживают дети, а также побывал в спортивном центре.

Особое внимание руководитель республики уделил вопросу организации питания. Он осмотрел кухню, оценил качество продукции. Этот вопрос Минниханов поручил держать на особом контроле.

В ближайшие дни в «Сэлэт — Ак Барс» заедет очередная смена. Всего за летний сезон в оздоровительном комплексе должны отдохнуть более 1400 детей со всей России.

Ранее министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков заверил, что все лагеря в Крыму находятся под особым контролем.

туризм и отдых