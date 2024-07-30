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Президенту рассказали о модернизации судебной системы

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева.

Источник: Reuters

Президент принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об актуальных вопросах отправления правосудия и мерах по дальнейшей модернизации судебной системы, сообщает пресс-служба Акорды.

Главе государства сообщили о цифровизации судебной системы и автоматизации процесса по бесспорным делам об административных правонарушениях.

Как отметил Асламбек Мергалиев, наблюдается рост количества примирительных процедур по гражданским и административным делам.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев указал на важность повышения качества судебных кадров, усиления судебной защиты граждан, обеспечения верховенства закона и повышения доверия к судам.