Президенту рассказали о модернизации судебной системы

Президент принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об актуальных вопросах отправления правосудия и мерах по дальнейшей модернизации судебной системы, сообщает пресс-служба Акорды.
Главе государства сообщили о цифровизации судебной системы и автоматизации процесса по бесспорным делам об административных правонарушениях.
Как отметил Асламбек Мергалиев, наблюдается рост количества примирительных процедур по гражданским и административным делам.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев указал на важность повышения качества судебных кадров, усиления судебной защиты граждан, обеспечения верховенства закона и повышения доверия к судам.