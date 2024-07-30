Россия и Китай оспорили претензии США на 1 млн кв. км морского дна

США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в декабре 2023 года. Эта территория находится в зоне растущего стратегического значения, на которую также претендуют Россия и Канада. «Континентальный шельф — это продолжение сухопутной территории страны под водой. Как и другие страны, Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания», — пояснил Госдепартамент.