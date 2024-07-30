Константинов ответил на вопрос о новом сроке во главе парламента Крыма

«По итогам (выборов — ред.) будет все понятно. Если все пройдет успешно, то я отвечу на этот вопрос (о новом спикерском — сроке — ред.). А если не успешно? Я в свое время занимался борьбой и из своего опыта скажу: нельзя вешать медали до схватки, с кем бы ты не боролся, даже если соперник слабый. Поэтому к этой теме мы еще вернемся», — сказал Константинов, отвечая на вопрос РИА Новости Крым.