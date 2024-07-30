Константинов ответил на вопрос о новом сроке во главе парламента Крыма

«По итогам (выборов — ред.) будет все понятно. Если все пройдет успешно, то я отвечу на этот вопрос (о новом спикерском — сроке — ред.). А если не успешно? Я в свое время занимался борьбой и из своего опыта скажу: нельзя вешать медали до схватки, с кем бы ты не боролся, даже если соперник слабый. Поэтому к этой теме мы еще вернемся», — сказал Константинов, отвечая на вопрос РИА Новости Крым.
Председатель Госсовета Крыма добавил, что его переизбрание на пост спикера будет определяться рядом факторов, в первую очередь, работой в большой команде президента РФ.
«Я человек состоявшийся, и казалось бы, можно было бы уже и отдохнуть. И есть чем заниматься. Я обременен разными нагрузками: веду мемориал “Концлагерь Красный”, Федерацию самбо и дзюдо, попечительские советы двух школ и Республиканской детской клинической больницы. Не могу это все бросить. Но есть команда, есть президент, есть глава республики. Я уже встроен в этот механизм», — отметил он.
С 6 по 8 сентября этого года в России пройдут очередные региональные и муниципальные выборы, а также другие выборные кампании, включая выборы депутатов законодательных органов и довыборы в Государственную думу. Всего в стране пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний.
В Крыму состоятся выборы депутатов третьего созыва парламента республики и муниципальных советов, а также непрямые выборы главы РК. Для их проведения сформированы 1129 участковых избирательных комиссий. По состоянию на 1 января этого года в Крыму зарегистрированы 1 миллион 481 тысяч 251 избиратель. Следить за процессом голосования будут тысячи наблюдателей — как от политических партий и кандидатов, так и от Общественной палаты республики.
Парламент республики, состоящий из 75 депутатов, будут избирать по смешанной системе: 50 парламентариев изберут по партийным спискам, 25 — на мажоритарных одномандатных округах.