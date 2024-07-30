Евродепутаты обвинили Венгрию в создании лазеек для «российских шпионов»

Манфред Вебер направил главе Европейского совета Шарлю Мишелю письмо с просьбой поднять вопрос ослабления Венгрией визовых ограничений для россиян на следующем саммите лидеров в октябре, пишет Financial Times. «Такие решения могут создать лазейки для шпионской деятельности и потенциально позволить большому количеству россиян въезжать в Венгрию с минимальным контролем, создавая серьезную угрозу национальной безопасности Европы», — считает господин Вебер. «Эта политика обеспечивает россиянам возможность передвижения по шенгенской зоне в обход ограничений, предусмотренных законодательством ЕС», — добавил политик.
В письме содержится призыв к лидерам ЕС «принять меры для немедленной защиты целостности шенгенской зоны, свободной от границ, а также ограничить уже возникший риск для безопасности и не допустить, чтобы государства Евросоюза предпринимали подобные инициативы в будущем».
Согласно правилам ЕС, национальные правительства имеют право самостоятельно регулировать миграционное законодательство своих стран. Люди, имеющие визу стран ЕС, как правило, могут свободно передвигаться по шенгенской зоне, которая охватывает 29 стран, включая Норвегию и Швейцарию. Россиянам въезд в Евросоюз не запрещен.
О шенгене для россиян — в материале «Ъ».