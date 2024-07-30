Евродепутаты обвинили Венгрию в создании лазеек для «российских шпионов»

Венгрия включила граждан России и Белоруссии в программу так называемой национальной карты, которая выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления. Визовые послабления, по словам председателя крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии (ЕНП) Манфреда Вебера, позволят российским шпионам беспрепятственно въезжать в Европейский союз (ЕС).