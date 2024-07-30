Виеру и Османов получат от государства по два миллиона леев за олимпийскую «бронзу»

«Порадуемся достижениям наших спортсменов, особенно дзюдоистов Дениса Виеру и Адила Османова, которые уже принесли нам две бронзовые медали. Это выдающиеся успехи команды дзюдоистов. Надо также отметить участие других спортсменов, пожелать им успехов. За спортивные достижения будут вручены ранее утвержденные премии в размере 3 миллионов леев, 2,6 миллиона и 2 миллионов леев. Поздравляем родителей и тренеров с выдающимися достижениями. Давайте найдем способы максимально поддержать спорт и спортивные достижения. Это важно для повышения нашей национальной гордости, и это хорошие проекты, обеспечивающие нашу социальную сплоченность. Еще раз поздравляю спортсменов, их семьи, тренеров и тренировочные команды», — заявил Речан.