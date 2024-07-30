Виеру и Османов получат от государства по два миллиона леев за олимпийскую «бронзу»

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Премию в размере двух миллионов леев (103,5 тысячи евро) получат от государства молдавские дзюдоисты Денис Виеру и Адиль Османов, принесшие стране бронзовые медали Олимпийских игр в Париже.
Премия полагается спортсменам согласно принятому в апреле постановлению правительства: 3 миллиона леев получат спортсмены, которые завоюют золотую медаль на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже. Те, кто займёт второе и третье места, получат 2,6 и 2 миллиона леев соответственно.
Информацию на заседании правительства во вторник подтвердил премьер-министр Дорин Речан, начавший заседания с поздравления молдавским спортсменам-олимпийским призерам.
«Порадуемся достижениям наших спортсменов, особенно дзюдоистов Дениса Виеру и Адила Османова, которые уже принесли нам две бронзовые медали. Это выдающиеся успехи команды дзюдоистов. Надо также отметить участие других спортсменов, пожелать им успехов. За спортивные достижения будут вручены ранее утвержденные премии в размере 3 миллионов леев, 2,6 миллиона и 2 миллионов леев. Поздравляем родителей и тренеров с выдающимися достижениями. Давайте найдем способы максимально поддержать спорт и спортивные достижения. Это важно для повышения нашей национальной гордости, и это хорошие проекты, обеспечивающие нашу социальную сплоченность. Еще раз поздравляю спортсменов, их семьи, тренеров и тренировочные команды», — заявил Речан.
Одобренный правительством проект предусматривает, что спортсменам, занявшим четвертое и пятое места, будет выплачено по 600 тысяч леев. За 6 место премия составит 400 тысяч леев, за 7 и 8 места — 300 тысяч леев и 200 тысяч леев соответственно.
Также премии будут вручены тренерам, готовившим спортсменов в течение последних четырех лет, и медицинскому персоналу, оказывавшему медицинскую и физиотерапевтическую помощь в течение того же периода, вплоть до проведения Олимпийских и Паралимпийских игр.
Денис Виеру стал первым дзюдоистом из нашей страны, поднявшимся на олимпийский пьедестал. В 2002 году на Играх в Токио он занял седьмое место.
Дзюдоист Адиль Османов принес стране вторую «бронзу» Игр.
Молдову на Играх в Париже представляют 26 спортсменов, на счету которых 9 чемпионатов мира и 11 чемпионатов Европы. Они будут соревноваться в 10 видах спорта, включенных в программу Олимпиады.
Программа Олимпиады-2024 состоит из 32 видов спорта и охватывает 306 состязаний. В их числе есть дебютант — брейкинг.