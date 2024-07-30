Дмитрий Демешин: Нам нужно, чтобы люди хотели тут жить, а не приезжать на заработки

— Прошу вас поддержать наши заявки по комплексному развитию сельских территорий в максимально возможном объёме. Страна оборачивается на восток. Нам очень нужно, чтобы мы прирастали не только компетенциями — людьми. Чтобы люди хотели тут жить, а не приезжать на время зарабатывать деньги, — заявил Дмитрий Демешин.