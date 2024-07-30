Дмитрий Демешин: Нам нужно, чтобы люди хотели тут жить, а не приезжать на заработки

На рабочей встрече обсудили динамику развития агропромышленного комплекса и планы на текущий и последующие годы.
— Создание комфортных и современных условий для наших жителей сельских территорий — это одна из важнейших задач. Благодаря поддержке Минсельхоза России у нас реализуется программа комплексного развития территорий. Самое масштабное и социально значимое направление — «Современный облик сельских территорий». В текущем году Хабаровский край реализует проект в «пилотном» опорном населенном пункте — это поселок Чегдомын, — отметил врио губернатора Дмитрий Демешин.
Федеральные средства 2024 года на проект освоены в полном объеме. На 2025 — 2026 годы в опорном населенном пункте заявлены ремонты внешкольного центра, Дома культуры, детского сада, кинотеатра, реконструкция дороги.
— По другим направлениям программы мы также успешно взаимодействуем: по благоустройству сельских территорий нам выделяется большое финансирование. Мы смогли реализовать 236 проектов, — сказал глава Хабаровского края.
Дмитрий Демешин добавил, что за два года социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили 37 семей. В регионе строится шесть домов для предоставления по договору соцнайма. На 2025 год подана заявка на 51 дом.
— Прошу вас поддержать наши заявки по комплексному развитию сельских территорий в максимально возможном объёме. Страна оборачивается на восток. Нам очень нужно, чтобы мы прирастали не только компетенциями — людьми. Чтобы люди хотели тут жить, а не приезжать на время зарабатывать деньги, — заявил Дмитрий Демешин.
После встречи врио губернатора и глава Минсельхоза РФ посетили построенную в 2022 году в рамках госпрограммы школу в селе Мичуринское. В новом здании, помимо современных учебных классов, есть тренажёрный, актовый, хореографический и спортивный залы, музей имени Владимира Арсеньева. Дмитрий Демешин и Оксана Лут осмотрели теплицу и сити-ферму, в которой школьники выращивают рассаду даже зимой.