В Москве открылся набор в корпус наблюдателей за выборами в МГД

Выборы в Мосгордуму пройдут с 6 по 8 сентября. В ходе голосования москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.