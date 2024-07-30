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Беспорядки и столкновения с полицией после выборов в Венесуэле. Главное

В столице Венесуэлы Каракасе, а также в Маракае и других городах республики начались стихийные протесты против объявленных властями результатов президентских выборов, победу на которых одержал Николас Мадуро. В результате уличных столкновений пострадали десятки военных.

Источник: AFP 2023

Акции протеста вспыхнули в Венесуэле против итогов выборов президента, которые прошли в стране 28 июля. Они начались, несмотря на отсутствие призывов к уличным демонстрациям со стороны лидеров оппозиции, передает AFP. По сообщениям СМИ, протестующие, обвиняя власти в фальсификации выборов, начали стучать по кастрюлям и сковородкам. Они прибегли к традиционной латиноамериканской форме протеста «касероласо», отмечает Reuters.

Тысячи демонстрантов направились к президентскому дворцу Мирафлорес, жгли автомобили, покрышки и мусор, что привело к стычкам с вооруженной полицией. Правоохранители и военные перекрыли центральные улицы Каракаса, применяя против протестующих слезоточивый газ и пластиковые пули. В ответ митингующие кидали камни и бутылки с зажигательной смесью.

По словам министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса, более 20 военных получили ранения.

К настоящему моменту 23 военнослужащих были ранены, некоторые из огнестрельного оружия. Они стали жертвами сегодняшнего насилия и получают медицинскую помощь.

Владимир Падрино Лопес
министр обороны Венесуэлы

Глава ведомства также заявил, что власти не допустят, чтобы в Венесуэле повторились события 2014, 2017 и 2019 годов, когда в стране прошли массовые акции протестов с беспорядками, сопровождавшимися гибелью людей.

Российское посольство в Венесуэле рекомендовало гражданам РФ соблюдать меры безопасности, избегать неблагополучных районов и массовых скоплений людей.

Информация о пострадавших россиянах не поступала, сотрудники дипмиссии находятся в безопасности.

Президент Николас Мадуро обвинил протестующих в организации беспорядков по аналогии с цветными революциями, за которыми стоят американцы. Он заявил, что большинство задержанных ранее уже имели проблемы с законом.

Мадуро также отметил, что почти все протестующие недавно прибыли из Соединенных Штатов. По словам президента Венесуэлы, арестованные признались в том, что получают до 150 долларов в день от организаторов демонстраций из США.

Ранее правительства девяти латиноамериканских стран выразили озабоченность по поводу выборов в Венесуэле и призвали к пересмотру их результатов в присутствии независимых наблюдателей. Совместное заявление подписали Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай. В ответ на это Каракас отозвал всех сотрудников дипмиссий в семи странах (Аргентина, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Панама, Перу, Уругвай и Чили), обвинив их во вмешательстве во внутренние дела.

США также усомнились в результатах президентских выборов и оставили возможность введения новых санкций против Венесуэлы. Администрация Джо Байдена подчеркнула, что «манипуляции с выборами лишили всякого доверия» заявление Мадуро о победе, потребовав публикации детального подсчета голосов.

Выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля, по результатам обработки 80% протоколов Николас Мадуро получил 51,2% голосов, опередив своего соперника Эдмунда Гонсалеса, который набрал 44,2%. Несмотря на протесты оппозиции и критические заявления международного сообщества, президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием, выразив готовность к продолжению сотрудничества.

29 июля в Каракасе начались массовые протесты. Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо пообещала представить доказательства фальсификаций, утверждая, что Гонсалес является настоящим победителем.

Нина Лютикова