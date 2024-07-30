Беспорядки и столкновения с полицией после выборов в Венесуэле. Главное

Ранее правительства девяти латиноамериканских стран выразили озабоченность по поводу выборов в Венесуэле и призвали к пересмотру их результатов в присутствии независимых наблюдателей. Совместное заявление подписали Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай. В ответ на это Каракас отозвал всех сотрудников дипмиссий в семи странах (Аргентина, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Панама, Перу, Уругвай и Чили), обвинив их во вмешательстве во внутренние дела.