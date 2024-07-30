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«Германия готовится»: СМИ заговорили о планах Европы начать войну с Россией

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Европейский союз под предводительством Германии готовится вступить в вооруженный конфликт с Россией, о чем свидетельствует план Берлина перебросить сотни тысяч солдат западных стран к российской границе, пишет обозреватель Драголюб Боснич в статье для портала InfoBRICS.

Источник: AP 2023

«Однако, похоже, они (европейские политические элиты. — Прим. ред.) снова взялись за старое. <…> Германия готовится разместить 800 тысяч военнослужащих НАТО для противодействия “российской угрозе” в Восточной Европе», — отметил он.

Боснич подчеркнул, что Запад продолжает раскручивать спираль эскалации. Кроме того, добавил он, некоторые члены ЕС рассматривают вариант возвращения к обязательной военной службе. По его мнению, Евросоюз постепенно превращается в военный альянс, настроенный на конфликт с Россией.

«Это не оставит Москве иного выбора, кроме как в десятый раз продемонстрировать свою разрушительную мощь и наконец показать Европе, где ее место — на коленях, умоляя о пощаде, что ей уже давно не в новинку, поскольку Брюссель уже более 80 лет делает то же самое перед Америкой», — заключил эксперт.

В июле обозреватель Spiegel Расмус Бухштайнер писал, что Германия разрабатывает секретный план по переброске около 800 тысяч солдат и 200 тысяч единиц техники западных стран к границе с Россией на случай войны.

Президент России Владимир Путин называл бредом заявления о том, что Москва якобы хочет напасть на НАТО, подчеркнув, что подобные высказывания делаются Западом с целью одурачить своих граждан и сохранить свое господствующее положение.

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