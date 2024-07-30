«Германия готовится»: СМИ заговорили о планах Европы начать войну с Россией

«Это не оставит Москве иного выбора, кроме как в десятый раз продемонстрировать свою разрушительную мощь и наконец показать Европе, где ее место — на коленях, умоляя о пощаде, что ей уже давно не в новинку, поскольку Брюссель уже более 80 лет делает то же самое перед Америкой», — заключил эксперт.