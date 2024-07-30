В Молдавии опровергли информацию об экстрадиции украинцев на родину

КИШИНЕВ, 30 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии выступило с опровержением информации о том, что Кишинев намерен экстрадировать граждан Украины на родину.
Ранее завершивший свой мандат посол Украины в Молдавии Марк Шевченко заявил в интервью кишиневскому телеканалу TV8, что Киев ведет диалог с Кишиневом о возвращении украинских уклонистов, которым было отказано в предоставлении убежища в республике. Позже ряд телеграм-каналов в Молдавии распространили информацию, что глава МИД Михай Попшой заявил о согласии Кишинева выдать Киеву бежавших в Молдавию мужчин призывного возраста.
«Это заявление продвигает вымышленные факты, связанные с экстрадицией граждан, и касается тем, не существующих в диалоге и двусторонних отношениях между Республикой Молдова и Украиной. Это заявление никогда не делалось Попшоем», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД Молдавии.
После начала российской военной спецоперации на Украине в Молдавии было открыто более 130 центров для размещения беженцев. Согласно данным пограничной полиции Молдавии, через республику проехали около 1,4 миллиона украинцев, большинство из которых отправились в страны ЕС или вернулись домой. Убежища в Молдавии попросили свыше 110 тысяч человек, из которых удалось трудоустроить лишь 1,3 тысячи.
Молдавская пограничная полиция сотрудничает с украинскими пограничниками путем обмена данными и проведения совместных оперативных мероприятий. В ведомстве отметили, что его сотрудники продолжают усиленно контролировать границу с целью предотвращения незаконных пересечений и обеспечения безопасности национальных интересов республики. Пограничная полиция Молдавии регулярно сообщает о задержаниях украинских мужчин, нелегально пересекающих реку Днестр и другие части границы с Украиной. Для усиления пограничного контроля Евросоюз снабдил молдавских пограничников беспилотниками и оборудованием для ночного видения.