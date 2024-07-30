В Молдавии опровергли информацию об экстрадиции украинцев на родину

После начала российской военной спецоперации на Украине в Молдавии было открыто более 130 центров для размещения беженцев. Согласно данным пограничной полиции Молдавии, через республику проехали около 1,4 миллиона украинцев, большинство из которых отправились в страны ЕС или вернулись домой. Убежища в Молдавии попросили свыше 110 тысяч человек, из которых удалось трудоустроить лишь 1,3 тысячи.