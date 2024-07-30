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Кудайберген Арымбек стал вице-министром энергетики

Кудайберген Арымбек назначен на должность вице-министра энергетики. До этого он возглавлял один из департаментов ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Источник: t.me/KZgovernment

Постановлением правительства РК Арымбек Кудайберген Берикулы назначен на должность вице-министра энергетики, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы кабмина.

Кудайберген Берикулы родился в 1987 году в Мангистауской области. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет. Трудовую деятельность начал в 2011 году главным специалистом Управления предпринимательства и промышленности Мангистауской области. В 2012—2014 годы — эксперт, главный эксперт управления Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа РК. В 2014—2021 годы работал главным экспертом, руководителем Управления, заместителем директора департамента Министерства энергетики РК. С 2021 года был директором департамента Министерства энергетики РК.

Напомним, что сегодня в Акорде сообщили, что экс-министр нацэкономики Алибек Куантыров стал замглавы МИД Казахстана.