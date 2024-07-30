Кудайберген Арымбек стал вице-министром энергетики

Кудайберген Берикулы родился в 1987 году в Мангистауской области. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет. Трудовую деятельность начал в 2011 году главным специалистом Управления предпринимательства и промышленности Мангистауской области. В 2012—2014 годы — эксперт, главный эксперт управления Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа РК. В 2014—2021 годы работал главным экспертом, руководителем Управления, заместителем директора департамента Министерства энергетики РК. С 2021 года был директором департамента Министерства энергетики РК.