Геннадий Зюганов поблагодарил Александра Лукашенко за поздравление с 80-летием, которое лидер КПРФ отметил в июне текущего года.
Во время телефонного разговора речь шла о сотрудничестве по линии компартий Беларуси и России.
Обсудили также вопрос проведения второго международного антифашистского форума, который планируется в Минске осенью текущего года (первый такой форум также прошел в Беларуси год назад). Геннадий Зюганов пригласил Александра Лукашенко на форум, в котором, как планируется, примет участие более сотни гостей со всего мира.
Лукашенко провел телефонный разговор с Зюгановым
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадием Зюгановым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Геннадий Зюганов поблагодарил Александра Лукашенко за поздравление с 80-летием, которое лидер КПРФ отметил в июне текущего года.