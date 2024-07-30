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Лукашенко провел телефонный разговор с Зюгановым

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадием Зюгановым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: РИА "Новости"

Геннадий Зюганов поблагодарил Александра Лукашенко за поздравление с 80-летием, которое лидер КПРФ отметил в июне текущего года.

Во время телефонного разговора речь шла о сотрудничестве по линии компартий Беларуси и России.

Обсудили также вопрос проведения второго международного антифашистского форума, который планируется в Минске осенью текущего года (первый такой форум также прошел в Беларуси год назад). Геннадий Зюганов пригласил Александра Лукашенко на форум, в котором, как планируется, примет участие более сотни гостей со всего мира.

Лукашенко Александр