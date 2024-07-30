Лукашенко провел телефонный разговор с Зюгановым

Геннадий Зюганов поблагодарил Александра Лукашенко за поздравление с 80-летием, которое лидер КПРФ отметил в июне текущего года.



Во время телефонного разговора речь шла о сотрудничестве по линии компартий Беларуси и России.



Обсудили также вопрос проведения второго международного антифашистского форума, который планируется в Минске осенью текущего года (первый такой форум также прошел в Беларуси год назад). Геннадий Зюганов пригласил Александра Лукашенко на форум, в котором, как планируется, примет участие более сотни гостей со всего мира.