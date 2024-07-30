NYT назвала потеряю Урожайного и Старомайорского ударом для ВСУ

По ее оценкам, потеря двух сел «стала ударом для Украины», учитывая «недавнее продвижение российских войск на многих участках» линии фронта. Эта потеря также стала ощутимой на фоне того, что украинская морская пехота затратила значительные силы, чтобы захватить эти населенные пункты во время контрнаступления в 2023 году, пишет газета. Украинские военные, вынужденные отступить после сдачи Урожайного, в беседе с газетой охарактеризовали военнослужащих российских штурмовых отрядов «мотивированными и полными решимости».