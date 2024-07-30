NYT назвала потеряю Урожайного и Старомайорского ударом для ВСУ

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Освобождение ВС РФ сел Урожайное и Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР) стало ударом для Киева, при этом боевой дух российских военных находится на подъеме. Такое мнение высказывается в материале газеты The New York Times (NYT).
По ее оценкам, потеря двух сел «стала ударом для Украины», учитывая «недавнее продвижение российских войск на многих участках» линии фронта. Эта потеря также стала ощутимой на фоне того, что украинская морская пехота затратила значительные силы, чтобы захватить эти населенные пункты во время контрнаступления в 2023 году, пишет газета. Украинские военные, вынужденные отступить после сдачи Урожайного, в беседе с газетой охарактеризовали военнослужащих российских штурмовых отрядов «мотивированными и полными решимости».
14 июля в Минобороны РФ заявили об освобождении населенного пункта Урожайное на южнодонецком направлении. Как сообщили ТАСС в силовых структурах ДНР, взятие села позволяет выровнять фронт и расширить плацдарм российских сил на границе республики и в Запорожской области. 10 июня Минобороны РФ информировало, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР.