Олег Кожемяко рассказал, когда приведут в порядок дорогу Осиновка — Рудная Пристань

Во вторник, 30 июля, Олег Кожемяко в эфире «Прямого разговора»(16+) ответил на самые резонансные вопросы жителей Приморского края, сообщает ИА PrimaMedia. Один из них коснулся многострадальной дороги Осиновка — Рудная Пристань, что в Яковлевском муниципальном округе. Это дорога регионального значения, соединяющая автомобильную трассу А370 «Уссури» с центральными и северными районами Приморского края.
Дорога уже давно "славится’на весь регион. Чего только стоит резонансная авария, унесая жизнь девушки и ее трехлетней дочери. В прошлом году, как рассказывают местные, дорога здесь настолько пришла в негодность, что преодолеть ее не могли даже грузовики, которые просто застревали.
Как заявил губернатор Приморья, подрядчики вышли на объект, вскрыли полотно и после этого начались «задержки» — из-за перевыбора подрядчика, ливней. Сейчас работы там ведутся, ответственность несет руководитель АО «Примавтодор».
«В любом случае, работы там будут завершены, они рассчитаны на два года, но основные будут завершены до конца августа. На срок исполнения работ влияют дожди. Но ситуация находится на контроле. С установлением хороших погод работы будут продолжены», — подытожил Олег Кожемяко.