Олег Кожемяко рассказал, когда приведут в порядок дорогу Осиновка — Рудная Пристань

Дорога уже давно "славится’на весь регион. Чего только стоит резонансная авария, унесая жизнь девушки и ее трехлетней дочери. В прошлом году, как рассказывают местные, дорога здесь настолько пришла в негодность, что преодолеть ее не могли даже грузовики, которые просто застревали.