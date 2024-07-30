Соединенным Штатам и НАТО предрекли проблемы в битве за Арктику

Несмотря на то, что страны с арктическими амбициями — Швеция и Финляндия — недавно вступили в Североатлантический альянс, их судостроительных мощностей будет недостаточно для того, чтобы создать ледокольный флот, который окажет конкуренцию российским атомным ледоколам. Также в отличие от России у стран НАТО мало военной инфраструктуры в Арктике, пишет Коц.