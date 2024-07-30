Минимальная зарплата казахстанцев может составить 130 тысяч тенге

Теперь о том, почему минимальная заработная плата в РК составит именно 129 731,5. Как рассказала экономист Анель Давлетгалиева, подходы определения МЗП зависят от особенностей экономики страны, специфики рынка труда и других факторов. Мировая практика для оценки адекватности МЗП использует различные показатели. Наиболее распространенным является индекс Кейтца (отношение МЗП к медианной заработной плате), который МОТ рекомендует на уровне 50%.