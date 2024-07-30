Правительство Молдовы не создавало аналог «Миротворца», заявили в пресс-службе кабмина

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. К созданию аналога украинской базы «Миротворец» в Молдове правительство страны отношения не имеет, заявил в телеэфире глава пресс-службы кабмина Даниел Водэ.
Ранее стало известно, что в Молдове появился анонимный аналог украинского сайта «Миротворец». На него уже попали ведущие молдавские политики и общественные деятели. Доменный адрес был зарегистрирован в июне текущего года, а любая информация о нем скрыта.
«Правительство Молдовы не создавало этот сайт, знаю, что компетентные органы могут проверить и ответить, кто за этим стоит», — заявил Водэ.
Он заявил, что государство приветствует «частные инициативы» по борьбе с фейками и дезинформацией. Комментируя свою недавнюю поездку в Тараклию, жители которой напрямую высказались о том, что считают действующее правительство Молдовы полностью несамостоятельным, зависящим исключительно от «разнарядок» «партнеров по развитию», он отметил, что такое мнение формируется «волонтерами, которые продвигают эту фейковую информацию за деньги». А правительство, по его словам, рассчитывает бороться с фейками с помощью центра «Патриот» (который «скоро предоставит отчет о своей деятельности») и «частных инициатив».
Ранее депутат группы «Победа» Марина Таубер обратилась в правоохранительные органы с требованием проверить молдавский аналог сайта «Миротворец» на признаки экстремизма.
Создание аналога базы «Миротворец» в Молдове официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала шагом по украинизации политики страны.