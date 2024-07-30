Правительство Молдовы не создавало аналог «Миротворца», заявили в пресс-службе кабмина

Он заявил, что государство приветствует «частные инициативы» по борьбе с фейками и дезинформацией. Комментируя свою недавнюю поездку в Тараклию, жители которой напрямую высказались о том, что считают действующее правительство Молдовы полностью несамостоятельным, зависящим исключительно от «разнарядок» «партнеров по развитию», он отметил, что такое мнение формируется «волонтерами, которые продвигают эту фейковую информацию за деньги». А правительство, по его словам, рассчитывает бороться с фейками с помощью центра «Патриот» (который «скоро предоставит отчет о своей деятельности») и «частных инициатив».