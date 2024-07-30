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Олег Кожемяко призвал СМИ и блогеров продвигать приморский мед

Глава края поставил задачу вернуться к объемам экспорта советских времен.

Источник: PrimaMedia.ru

Губернатор Приморья Олег Кожемяко призвал все медиа-сообщество — СМИ, блогеров и телеграм-каналы (18+) — популяризировать местный мед. По его мнению, сейчас пропаганде этого продукта уделяется недостаточно внимания, в то время как стоит задача увеличить объем экспорта до уровня советских времен, сообщает ИА PrimaMedia.

«Мы сами недостаточно уделяем внимание. Неделю назад на совещании с правительством поставил задачу (по меду). СМИ не участвуют в пропаганде нашего меда. Нужны передачи, рассказы о пользе меда, репортажи с пасеки. Липовый мед уникальный. Это мед, который не подвергается никаким обработкам. Это получается дикий таежный мед. Мы недостаточно его популяризируем», — сказал Олег Кожемяко.

Он напомнил, что перед центром Приморского края по развитию эксперта поставлена задача по продвижению: «Это должно быть главное направление». По словам губернатора, сейчас край заключил контракт на поставку 500 тонн меда в КНР в провинцию Хэйлунцзян. Но речь должна идти о других объемах.

«В советское время мы экспортировали 13 тысяч тонн меда. В эквиваленте это 6,6 тысячи автомобилей “Жигули” в год. Такая у нас стоит задача. Надо выходить на биржу (КНР — ред.). Посмотрю, как будут работать СМИ, блогеры и телеграм-каналы в вопросе популяризации меда», — сказал губернатор.