Олег Кожемяко призвал СМИ и блогеров продвигать приморский мед

«В советское время мы экспортировали 13 тысяч тонн меда. В эквиваленте это 6,6 тысячи автомобилей “Жигули” в год. Такая у нас стоит задача. Надо выходить на биржу (КНР — ред.). Посмотрю, как будут работать СМИ, блогеры и телеграм-каналы в вопросе популяризации меда», — сказал губернатор.