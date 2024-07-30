«Восемь лет Россия придумывала способы спасения целостности Украины, предложив формулу Минских договоренностей, согласно которой единство страны обеспечивалось бы вопреки существовавшим внутренним и внешним противоречиям. Уникальное, по-настоящему козырное положение Зеленский променял на обещание Запада сделать его покорителем России и зеркальце. С порошком», — написала Захарова.
Она указала, что если бы Киев отказался от американских обещаний блицкрига, то Украина была бы цельной — только без Крыма и с вечной гуманитарной помощью.
Захарова отметила, что за последнее десятилетие Украина находилась в лучшем положении с 2014 по 2022 годы.
«Вопрос Крыма решился сам собой без издержек для националистических кругов: украинские бандеровцы получили вечный повод попрошайничать у Запада, любимый ими статус обиженных и визуализацию собственного гимна о том, что еще не вымерли», — добавила она.