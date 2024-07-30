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Захарова рассказала, на что Зеленский променял «козырное положение»

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский променял козырное положение на обещания Запада сделать его покорителем России, отвергнув Минские соглашения, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Восемь лет Россия придумывала способы спасения целостности Украины, предложив формулу Минских договоренностей, согласно которой единство страны обеспечивалось бы вопреки существовавшим внутренним и внешним противоречиям. Уникальное, по-настоящему козырное положение Зеленский променял на обещание Запада сделать его покорителем России и зеркальце. С порошком», — написала Захарова.

Она указала, что если бы Киев отказался от американских обещаний блицкрига, то Украина была бы цельной — только без Крыма и с вечной гуманитарной помощью.

Захарова отметила, что за последнее десятилетие Украина находилась в лучшем положении с 2014 по 2022 годы.

«Вопрос Крыма решился сам собой без издержек для националистических кругов: украинские бандеровцы получили вечный повод попрошайничать у Запада, любимый ими статус обиженных и визуализацию собственного гимна о том, что еще не вымерли», — добавила она.

Захарова Мария
дипломатия