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Милитаристские устремления США и ситуация в Венесуэле. Темы брифинга Пескова

Милитаристские устремления США, ситуация в Венесуэле после выборов и обвинения в адрес Москвы со стороны Вашингтона во вмешательстве в избирательный процесс стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин сегодня примет с докладом гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

Другие встречи главы государства будут непубличными.

О выборах в Венесуэле

Оппозиция в Венесуэле должна смириться с поражением на выборах президента и поздравить победителя Николаса Мадуро: «Мы видим, что оппозиция не хочет смириться со своим поражением, хотя мы считаем, что оппозиция должна это сделать и поздравить победителя этих выборов».

Важно, чтобы попытки раскачать ситуацию внутри Венесуэлы в связи с беспорядками против итогов выборов президента не подогревались третьими странами, и чтобы республика «была свободна от внешнего вмешательства».

О милитаристских устремлениях США

Госдолг США, впервые в истории превысивший $35 трлн, едва ли притормозит милитаристские устремления Вашингтона: «Безусловно, США как одна из крупнейших мировых экономик оказывает непосредственное влияние на международную экономическую конъюнктуру. Но вряд ли вся эта ситуация как-то притормозит [их] милитаристские устремления».

Об обвинениях в адрес России со стороны США

Обвинения в адрес России со стороны США в попытке влиять на президентские выборы абсурдны, Москва их «решительно отвергает».

И республиканцы, и демократы в ходе политической борьбы эксплуатируют факторы России и ее лидера Владимира Путина. В Москве «к этому привыкли» и ожидают, что «таких заявлений будет очень много по мере того, как будут приближаться выборы в США».

Песков Дмитрий