Милитаристские устремления США и ситуация в Венесуэле. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин сегодня примет с докладом гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.
Другие встречи главы государства будут непубличными.
О выборах в Венесуэле
Оппозиция в Венесуэле должна смириться с поражением на выборах президента и поздравить победителя Николаса Мадуро: «Мы видим, что оппозиция не хочет смириться со своим поражением, хотя мы считаем, что оппозиция должна это сделать и поздравить победителя этих выборов».
Важно, чтобы попытки раскачать ситуацию внутри Венесуэлы в связи с беспорядками против итогов выборов президента не подогревались третьими странами, и чтобы республика «была свободна от внешнего вмешательства».
О милитаристских устремлениях США
Госдолг США, впервые в истории превысивший $35 трлн, едва ли притормозит милитаристские устремления Вашингтона: «Безусловно, США как одна из крупнейших мировых экономик оказывает непосредственное влияние на международную экономическую конъюнктуру. Но вряд ли вся эта ситуация как-то притормозит [их] милитаристские устремления».
Об обвинениях в адрес России со стороны США
Обвинения в адрес России со стороны США в попытке влиять на президентские выборы абсурдны, Москва их «решительно отвергает».
И республиканцы, и демократы в ходе политической борьбы эксплуатируют факторы России и ее лидера Владимира Путина. В Москве «к этому привыкли» и ожидают, что «таких заявлений будет очень много по мере того, как будут приближаться выборы в США».