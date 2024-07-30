Правительство РФ передаёт региону бастион «Обертайх» в Калининграде

Исторический комплекс находится на Литовском валу. Федеральные власти передают региону 15 объектов, которые входят в его состав, в том числе редюит, каземат, полукапонир, склады, гараж и другие. Вместе с этим к правительству Калининградской области переходят обязательства по сохранению объекта культурного наследия. Передачу имущества необходимо осуществить в течение трёх месяцев.