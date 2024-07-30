Правительство РФ передаёт региону бастион «Обертайх» в Калининграде

Правительство России передаёт региону бастион «Обертайх» в Калининграде. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликовали на портале правовой информации.
Исторический комплекс находится на Литовском валу. Федеральные власти передают региону 15 объектов, которые входят в его состав, в том числе редюит, каземат, полукапонир, склады, гараж и другие. Вместе с этим к правительству Калининградской области переходят обязательства по сохранению объекта культурного наследия. Передачу имущества необходимо осуществить в течение трёх месяцев.
В 2022 году в Калининграде провели конкурс концепций для благоустройства территории перед бастионом «Обертайх». На площади более пяти тысяч квадратных метров планировали создать общественное пространство с местами для отдыха и кафе. Сейчас идёт проектирование.
Бывший советник губернатора Вячеслав Генне анонсировал планы по благоустройству территории перед бастионом в 2021 году. Он подчёркивал, что власти хотят сохранить её как ландшафтный объект.
По данным портала Prussia39, бастион «Обертайх» построили в 1856—1860 годах по проекту шефа инженерного корпуса генерала от инфантерии Эрнста Людвига фон Астера. В 2007 году его признали объектом культурного наследия регионального значения.