Депутаты утвердили проект Водного кодекса Республики Узбекистан

Так, проект закона «Об утверждении Водного кодекса» уточняет полномочия, обязанности и функции Кабмина, министерств и ведомств, органов местного самоуправления в сфере регулирования водных отношений. В нем также говорится о необходимом возмещении затрат на поставку воды и рентабельности ее поставщика.
Проект Водного кодекса упрощает процесс выдачи разрешений на водопользование и определяет условия внедрения механизмов государственно-частного партнерства в сфере водного хозяйства.
Земли водного фонда, в том числе территории естественных водных источников — реки, ручьи, саи, озера, болота и родники — планируется передать на баланс Министерства водного хозяйства и его территориальных организаций. Предусмотрены также основные направления международного сотрудничества в сфере водопользования.
Депутаты считают, что Водный кодекс поможет создать правовые условия для рационального использования, эффективного управления и охраны вод, а также повысит ответственность поставщиков воды и водопотребителей. Кроме того, он повысит эффективность использования водных ресурсов, привлечет в отрасль технологическую модернизацию и инвестиции.