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Депутаты утвердили проект Водного кодекса Республики Узбекистан

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Депутаты нижней палаты парламента приняли проект Водного кодекса Узбекистана, в котором отражены важные нормы для создания единого правового документа в сфере воды и водопользования, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Так, проект закона «Об утверждении Водного кодекса» уточняет полномочия, обязанности и функции Кабмина, министерств и ведомств, органов местного самоуправления в сфере регулирования водных отношений. В нем также говорится о необходимом возмещении затрат на поставку воды и рентабельности ее поставщика.

Проект Водного кодекса упрощает процесс выдачи разрешений на водопользование и определяет условия внедрения механизмов государственно-частного партнерства в сфере водного хозяйства.

Земли водного фонда, в том числе территории естественных водных источников — реки, ручьи, саи, озера, болота и родники — планируется передать на баланс Министерства водного хозяйства и его территориальных организаций. Предусмотрены также основные направления международного сотрудничества в сфере водопользования.

Депутаты считают, что Водный кодекс поможет создать правовые условия для рационального использования, эффективного управления и охраны вод, а также повысит ответственность поставщиков воды и водопотребителей. Кроме того, он повысит эффективность использования водных ресурсов, привлечет в отрасль технологическую модернизацию и инвестиции.

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