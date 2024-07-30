Депутаты утвердили проект Водного кодекса Республики Узбекистан

Так, проект закона «Об утверждении Водного кодекса» уточняет полномочия, обязанности и функции Кабмина, министерств и ведомств, органов местного самоуправления в сфере регулирования водных отношений. В нем также говорится о необходимом возмещении затрат на поставку воды и рентабельности ее поставщика.