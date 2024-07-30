Губернатор поставил точку в споре о разрушенной школе в Приморье: где будут учиться дети

«Все будет убрано, приведено в порядок. В сентябре дети пойдут в свою обычную школу. Пристройку уберут и благоустроят территорию», — заявил Кожемяко.
В ходе прямого разговора с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко жители муниципалитета попросили главу региона поставить точку в вопросе: где будут учиться дети в новом учебном году.
Предыстория этого вопроса такова: сначала местные чиновники назвали здание аварийным и непригодным для проведения в нем уроков, пообещав родителям школьников построить новую школу, а до тех пор отправить детей учиться в соседних населенных пунктах. Через некоторое время местные власти неожиданно изменили мнение и заявили, что в сентябре уроки продолжатся в разрушенном здании. Родители в ужасе и растерянности: насколько безопасно проводить уроки в старом здании и не случится ли во время занятий очередное обрушение потолка и стен.
Во время эфира Олег Кожемяко рассказал, что, согласно экспертной оценке, основное здание школы соответствует нормам безопасности и пригодно для обучения, а потому будущий учебный год дети проведут в своем родном общеобразовательном учреждении.
Сейчас на территории школы идут работы по устранению последствий обрушения, которые были затянуты из-за следственных действий и выяснения обстоятельств ЧП. К сентябрю разрушенная пристройка будет полностью демонтирована, а на ее месте появится облагороженное общественное пространство. Какие именно планы у местных властей на благоустройство территории не сообщается.
Однако, губернатор подчеркнул необходимость строительства новой школы для муниципалитета. По его словам, работы по разработке соответствующей проектной документации ведутся в соответствии с планами на ввод в эксплуатацию здания в 2025 году.