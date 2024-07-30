Губернатор поставил точку в споре о разрушенной школе в Приморье: где будут учиться дети

Предыстория этого вопроса такова: сначала местные чиновники назвали здание аварийным и непригодным для проведения в нем уроков, пообещав родителям школьников построить новую школу, а до тех пор отправить детей учиться в соседних населенных пунктах. Через некоторое время местные власти неожиданно изменили мнение и заявили, что в сентябре уроки продолжатся в разрушенном здании. Родители в ужасе и растерянности: насколько безопасно проводить уроки в старом здании и не случится ли во время занятий очередное обрушение потолка и стен.