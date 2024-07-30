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Кригер обратился с прошением о помиловании к Лукашенко

Немецкий гражданин был приговорен к высшей мере наказания в Беларуси после того, как его осудили за акт терроризма.

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Дело Рико Кригера* — гражданина Германии, приговоренного к исключительной мере наказания, — обсудили в кабинете у президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Он обратился с прошением о помиловании», — говорится в сообщении.

«Пул Первого» пишет, что Александр Лукашенко провел разговор с людьми, которые погружены в процесс, чтобы услышать их мнения и посоветоваться.

Глава государства охарактеризовал данный вопрос, как самый неприятный в жизни президента, который получил к тому же серьезное звучание.

Согласно Основному закону республики последнее слово в подобных ситуациях всегда за президентом. Это касается, в том числе, ситуации, когда пишут прошение о помиловании.

«Я уже как-то говорил, что самое тяжелое в судьбе президента — это подобные дела, связанные с исключительной мерой наказания», — цитирует Александра Лукашенко БелТА.

Ранее стало известно, что немецкий гражданин был задержан в республике. В отношении его завели уголовное дело. Он был осужден по шести статьям Уголовного кодекса.

В частности, Рико Кригера признали виновным совершении теракта, наемничестве, сотрудничестве с иностранной спецслужбой, сопряженном с совершением действий, нанесших вред национальной безопасности.

В данном случае речь идет о террористическом акте на железной дороге в Озерище вблизи белорусской столицы.

* внесен в экстремистский список Министерства внутренних дел.

Лукашенко Александр