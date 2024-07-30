Приговоренный к смертной казни немец попросил Лукашенко о помиловании

«Пренеприятнейший вопрос в судьбе и жизни президента, получивший очень серьезное звучание. Рико Кригер — гражданин Германии. Оказывается, только в 1993 году родился. Судом приговорен в Беларуси к исключительной мере наказания, — отметил глава государства. — По нашей конституции и законам последнее слово всегда за президентом. Обращается, не обращается [за помилованием]… Я уже как-то говорил, что самое тяжелое в судьбе президента — это подобные дела, связанные с исключительной мерой наказания. Но решение нужно принимать».