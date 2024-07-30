Приговоренный к смертной казни немец попросил Лукашенко о помиловании

Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого».
По его данным, в кабинете президента только что обсуждалось дело Кригера, «приговоренного к исключительной мере наказания». «Он обратился с прошением о помиловании», — говорится в сообщении.
По данным агентства БелТА, Лукашенко пригласил на разговор людей, вовлеченных в процесс по делу немца.
«Пренеприятнейший вопрос в судьбе и жизни президента, получивший очень серьезное звучание. Рико Кригер — гражданин Германии. Оказывается, только в 1993 году родился. Судом приговорен в Беларуси к исключительной мере наказания, — отметил глава государства. — По нашей конституции и законам последнее слово всегда за президентом. Обращается, не обращается [за помилованием]… Я уже как-то говорил, что самое тяжелое в судьбе президента — это подобные дела, связанные с исключительной мерой наказания. Но решение нужно принимать».
Лукашенко добавил, что хочет услышать мнение людей, «непосредственно причастных к рассмотрению этого дела».
Решением Минского областного суда Кригер признан виновным в совершении акта терроризма, сотрудничестве со спецслужбой органов безопасности иностранного государства, сопряженном с совершением действий, заведомо направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, в агентурной деятельности, наемничестве, создании экстремистского формирования либо участии в нем. Также фигурант дела признан виновным в незаконных хранении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств организованной группой, умышленном повреждении путей сообщения, что могло привести к смерти человека, крушению, аварии и другим тяжким последствиям. Кригер не стал обжаловать судебное решение, приговор вступил в законную силу.