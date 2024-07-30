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Песков: госдолг не остановит милитаристские устремления США

Несмотря на исторический уровень задолженности, Вашингтон не откажется от своей политики, заявил Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Вашингтон не откажется от милитаристских амбиций, несмотря на рекордный рост государственного долга США до $35 трлн, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

США как одна из крупнейших мировых экономик оказывает влияние на международную экономическую конъюнктуру, это однозначно. Но вряд ли вся эта ситуация как-то притормозит милитаристские устремления.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Ведомостям»)

29 июля общий госдолг США впервые в истории превысил отметку в $35 триллионов. В начале января этот показатель составлял $34 трлн. По данным бюджетного управления конгресса, к 2034 году госдолг может вырасти до $50,7 трлн, что будет эквивалентно более 122% ВВП страны. Согласно опубликованным прогнозам, США приближаются к беспрецедентному уровню государственного долга.

Российский посол в США Анатолий Антонов охарактеризовал военную помощь, предоставляемую Соединенными Штатами Америки Украине, как «бесполезное расходование огромных средств» в условиях рекордного госдолга. В феврале стало известно, что, по оценкам экспертов контрольно-ревизионного органа конгресса, к 2050 году государственный долг США может достичь уровня, равного 200% ВВП.

Нина Лютикова

экономика
Песков Дмитрий