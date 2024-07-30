Песков: госдолг не остановит милитаристские устремления США

29 июля общий госдолг США впервые в истории превысил отметку в $35 триллионов. В начале января этот показатель составлял $34 трлн. По данным бюджетного управления конгресса, к 2034 году госдолг может вырасти до $50,7 трлн, что будет эквивалентно более 122% ВВП страны. Согласно опубликованным прогнозам, США приближаются к беспрецедентному уровню государственного долга.