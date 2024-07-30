Сакраменто
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума приняла закон об ограничении числа сим-карт для одного абонента

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об ограничении максимального количества номеров не только для иностранцев, но и для российских граждан.

Источник: Freepik

Договор об оказании услуг связи с иностранцем может быть заключён только очно, при условии наличия его данных в ЕБС (Единой биометрической системе). Кроме того, для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI — кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука) и указание в договоре сведений о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП, если применяется так называемая «служебная» сим-карта. Наличная оплата услуг связи иностранцем производится после идентификации плательщика.

До 1 июля 2025 года операторы связи обязаны привести в соответствие договоры с иностранцами, в противном случае услуги связи иностранцам не будут оказываться. При этом до 1 ноября 2025 года операторы связи должны проверить сведения о гражданах России, в том числе абонентах и корпоративных пользователях.

При этом физическое лица вправе направить в Роскомнадзор с использованием портала «Госуслуги» запрос о предоставлении сведений о заключенных с ним договорах об оказании услуг. После проверки оператор направляет сведения в ГИС контроля сим-карт Роскомнадзора.

Также предполагается выдача не более 20 сим-карт гражданину РФ, не более 10 — на иностранца. Вводится также запрет на получение звонков и сообщений в мессенджерах с незнакомых номеров.

При этом отсутствие верификации страницы или канала в соцсети, количество подписчиков которых составляет более 10 тысяч, влечет запрет на размещение рекламы на такой странице. Согласно закону, блогеров 10-тысячников обяжут подавать информацию о себе в РКН.

Госдума
связь