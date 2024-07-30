Госдума приняла закон об ограничении числа сим-карт для одного абонента

Договор об оказании услуг связи с иностранцем может быть заключён только очно, при условии наличия его данных в ЕБС (Единой биометрической системе). Кроме того, для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI — кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука) и указание в договоре сведений о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП, если применяется так называемая «служебная» сим-карта. Наличная оплата услуг связи иностранцем производится после идентификации плательщика.