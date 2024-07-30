«Ничего не остается»: российское оружие встревожило австрийского офицера

«Когда бомба весом в 3000 килограмм бьет по украинской роте или целой базе, от нее фактически ничего не остается. <…> Затем русские даже небольшой группой могут взять эту позицию под контроль», — отметил он.
Райснер подчеркнул, что российская армия применяет различные виды авиабомб: от ФАБ-250 до ФАБ-1500 или ФАБ-3000.
В марте Минобороны сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, она обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.
ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.