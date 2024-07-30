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«Ничего не остается»: российское оружие встревожило австрийского офицера

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Авиабомбы ФАБ-3000 полностью уничтожают пункты размещения ВСУ, благодаря чему все больше новых позиций отходят армии России, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Источник: РИА "Новости"

«Когда бомба весом в 3000 килограмм бьет по украинской роте или целой базе, от нее фактически ничего не остается. <…> Затем русские даже небольшой группой могут взять эту позицию под контроль», — отметил он.

Райснер подчеркнул, что российская армия применяет различные виды авиабомб: от ФАБ-250 до ФАБ-1500 или ФАБ-3000.

В марте Минобороны сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, она обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.

ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.