«Ничего не остается»: российское оружие встревожило австрийского офицера

В марте Минобороны сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, она обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.