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«Сядьте в инвалидную коляску и попробуйте проехать по центральным улицам». Хоким Самарканда предложил чиновникам протестировать безбарьерную среду в городе

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Глава Самаркандской области Эркинжон Турдимов рекомендовал чиновникам проехаться по улицам на инвалидном кресле и на себе испытать трудности, с которыми ежедневно сталкиваются люди с ограниченными возможностями, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

На прошедшем в областной администрации собрании глава региона также посоветовал ответственным работникам попытаться заехать на механической инвалидной коляске в госучреждения, чтобы понять, насколько они не пригодны для нужд людей с инвалидностью, сообщает пресс-служба администрации Самаркандской области.

«Каждый руководитель госучреждения должен создать все условия для беспрепятственного перемещения людей с ограниченными возможностями. И внутри помещений, и снаружи. И своими действиями стать примером для подражания», — подчеркнул хоким области.

Одна из важных задач руководителей секторов и госучреждений — формирование безбарьерной среды для людей, которые по состоянию здоровья имеют особые потребности, заявил хоким. Но дороги, улицы и многие объекты инфраструктуры в регионе не соответствуют нормативам.

Ранее глава области поручил навести порядок на 32 перекрестках и 17 улицах в городах и районах области. Он признал, что работа в этом направлении сделала неудовлетворительно, и раскритиковал бездействие ответственных лиц.

Кроме того, несколько месяцев назад хоким поручил создать реабилитационные отделения при медучреждениях, но в некоторых районах области их до сих пор не построили.