«Сядьте в инвалидную коляску и попробуйте проехать по центральным улицам». Хоким Самарканда предложил чиновникам протестировать безбарьерную среду в городе

На прошедшем в областной администрации собрании глава региона также посоветовал ответственным работникам попытаться заехать на механической инвалидной коляске в госучреждения, чтобы понять, насколько они не пригодны для нужд людей с инвалидностью, сообщает пресс-служба администрации Самаркандской области.
«Каждый руководитель госучреждения должен создать все условия для беспрепятственного перемещения людей с ограниченными возможностями. И внутри помещений, и снаружи. И своими действиями стать примером для подражания», — подчеркнул хоким области.
Одна из важных задач руководителей секторов и госучреждений — формирование безбарьерной среды для людей, которые по состоянию здоровья имеют особые потребности, заявил хоким. Но дороги, улицы и многие объекты инфраструктуры в регионе не соответствуют нормативам.
Ранее глава области поручил навести порядок на 32 перекрестках и 17 улицах в городах и районах области. Он признал, что работа в этом направлении сделала неудовлетворительно, и раскритиковал бездействие ответственных лиц.
Кроме того, несколько месяцев назад хоким поручил создать реабилитационные отделения при медучреждениях, но в некоторых районах области их до сих пор не построили.