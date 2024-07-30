Токаев дал поручения акиму Алматы Ерболату Досаеву

Президент заслушал доклад о предварительных итогах социально-экономического развития города Алматы за первое полугодие 2024 года. В отчетном периоде наблюдается высокая инвестиционная активность. Инвестиции в основной капитал выросли на 15,8%, составив 714,8 млрд тенге. Частные инвестиции увеличились на 21,1%, в том числе в IT-секторе, туризме, обрабатывающей промышленности, здравоохранении и транспорте. По итогам года ожидается привлечение 2 трлн тенге инвестиций. С начала года создано 32,7 тыс. рабочих мест, 75% из которых — постоянные.