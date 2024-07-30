История создания «Хезболлы»: борьба с Израилем, отношения с Ираном, отличия от ХАМАС

В начале июля 2024 года западные СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что Израиль сам готовится начать крупную военную операцию против «Хезболлы» в ближайшее время. Слухи усилились после того как 27 июля ракета из Ливана попала в футбольное поле, расположенное в поселке Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах, где проживает арабское этноконфессиональное меньшинство друзов. В результате погибли 12 детей и подростков. Позже израильские военные уточнили, что ракетой, поразившей друзский поселок, была Falaq-1 иранского производства. В Тель-Авиве назвали это самым смертоносным нападением на мирных жителей Израиля с 7 октября 2023 года и потребовали, чтобы «Хезболла» отвела свои войска от границы, назвав это «единственным способом предотвратить полномасштабную войну».