Радий Хабиров внес важные изменения в деятельность минтруда Башкирии.

Как следует из официального документа, ведомство обеспечивает отдельные категории граждан с ограниченными возможностями здоровья, которые постоянно проживают в республике, сертификатами на техсредства реабилитации, детей с ОВЗ — соответствующими сертификатами на реабилитацию, а также предоставляет и реализует такие сертификаты для отдельных категорий жителей за счет средств регионального бюджета.