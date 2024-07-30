Радий Хабиров внес важные изменения в деятельность минтруда Башкирии.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление о внесении изменений в деятельность министерства семьи, труда и соцзащиты населения.
Как следует из официального документа, ведомство обеспечивает отдельные категории граждан с ограниченными возможностями здоровья, которые постоянно проживают в республике, сертификатами на техсредства реабилитации, детей с ОВЗ — соответствующими сертификатами на реабилитацию, а также предоставляет и реализует такие сертификаты для отдельных категорий жителей за счет средств регионального бюджета.
Кроме того, минтруд РБ координирует мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов в государственном, муниципальном и частном жилищном фонде с учетом их потребностей.
Согласно постановлению, ведомство организует работу по вопросам устройства сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в профильные организации, оказывает методическую помощь и содействие органам опеки и попечительства.
Минтруд РБ курирует госслужбы занятости населения в вопросе соцвыплат пособий по безработице, пенсий и ежемесячных доплат детям-сиротам.