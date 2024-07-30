Сакраменто
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-директор «Пермэнерго» возглавил пермский «Горсвет»

Новым руководителем МБУ «Горсвет» стал бывший гендиректор филиала «Пермэнерго» Эдуард Илларионов. Информация об этом содержится на официальном сайте «Горсвета». Предыдущий руководитель учреждения Андрей Углов, возглавлявший организацию с 2022-го, уволился 28 июня.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что Эдуард Илларионов готовится возглавить МБУ «Горсвет».

Эдуард Илларионов родился в 1968 году в Кизеле, в энергетике работает с 1993 года. С декабря 2016 года занимал должность заместителя директора — главного инженера филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго», в конце 2019 года возглавил филиал. В декабре 2022 года господин Илларионов покинул пост. До настоящего времени работал в должности советника директора «Пермэнерго».

МБУ «Горсвет» отвечает за уличное освещение Перми: текущее содержание сетей, их ремонт, устранение аварий. Предприятие имеет производственную базу, которая позволяет обеспечить полный производственный цикл. «Горсвет» обслуживает более 30 тыс. светильников и более 1 тыс. км сетей наружного освещения.