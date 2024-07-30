Премьер Молдовы выдвинул кандидатуру на пост министра финансов

Дорин Речан 25 июля объявил, что министр финансов Петру Ротару покидает свой пост и продолжит свою профессиональную деятельность в Национальном банке Молдовы, а до утверждения его кандидатуры парламентом он будет продолжать исполнять полномочия министра.