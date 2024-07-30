Премьер Молдовы выдвинул кандидатуру на пост министра финансов

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Премьер-министр Дорин Речан предложил во вторник кандидатуру на должность министра финансов.
По мнению главы правительства, министерский пост должна занять Виктория Белоус.
«Я предложил кандидатуру госпожи Виктории Белоус на должность министра финансов. Виктория Белоус работала заместителем начальника Государственной налоговой службы и продемонстрировала профессионализм и честность в управлении налоговой политикой», — заявил Речан.
Он выразил уверенность, что «опыт и преданность делу» Белоус будут способствовать усилиям Министерства финансов по обеспечению финансовой стабильности и экономического роста".
Виктория Белоус с 9 августа 2022 года и в настоящий момент возглавляет Государственную налоговую инспекцию. Является автором более 400 статей в специализированных журналах для бухгалтеров, менеджеров, налоговых инспекторов, аудиторов.
Дорин Речан 25 июля объявил, что министр финансов Петру Ротару покидает свой пост и продолжит свою профессиональную деятельность в Национальном банке Молдовы, а до утверждения его кандидатуры парламентом он будет продолжать исполнять полномочия министра.
Петру Ротару принес присягу в качестве министра финансов в конце сентября 2023 года, сменив на посту Веронику Сирецяну. До назначения Ротару возглавлял Государственную налоговую службу.