Госдума приняла закон о запрете треш-стримов

Закон устанавливает административную ответственность за распространение в интернете информации, демонстрирующей насильственные действия или совершение других преступлений, говорится в тексте документа. Для физлиц за нарушение закона предусмотрен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Юридические лица за проведение треш-стримов будут оштрафованы на сумму от 800 тыс. до 1 млн руб.