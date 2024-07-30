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Госдума приняла закон о запрете треш-стримов

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который вводит штрафы до 1 млн руб. за проведение треш-стримов. Демонстрация в онлайн-трансляции совершения преступления также будет считаться отягчающим обстоятельством по некоторым статьям УК РФ.

Источник: РИА "Новости"

Закон устанавливает административную ответственность за распространение в интернете информации, демонстрирующей насильственные действия или совершение других преступлений, говорится в тексте документа. Для физлиц за нарушение закона предусмотрен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Юридические лица за проведение треш-стримов будут оштрафованы на сумму от 800 тыс. до 1 млн руб.

Случаи демонстрации в онлайн-трансляциях убийства, причинения вреда здоровью, угроз убийством, похищения или использования рабского труда будут признаны отягчающими обстоятельствами при вынесении уголовной ответственности. Закон о треш-стримах не будет распространяться на произведения науки, литературы, искусства, а также материалы зарегистрированных СМИ и кадры, используемые в научных или медицинских целях.

Госдума также приняла закон, который обяжет онлайн-платформы удалять фото- и видеоматериалы с демонстрацией жестокости. Его вносили в нижнюю палату парламента отдельным законопроектом. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, инициативы были рассмотрены в ответ на обращения граждан, которые просили оградить детей от контента, пагубно влияющего на психику и порождающего жестокость.

Госдума
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